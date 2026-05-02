Украинский игрок получил резкую критику после выступления в Ла Лиге
- Украинский игрок Виктор Цыганков получил критику за слабую игру в матче Ла Лиги, получив оценки 6,3 от Sofascore и 6,1 от WhoScored.
- Жирона потерпела третье поражение подряд и сейчас занимает 16-е место в Ла Лиге, всего четыре очка от зоны вылета.
В пятницу, 1 мая, состоялся очередной тур в Ла-Лиге. Он начался матчем между Жироной и Мальоркой, в котором Жирона потерпела минимальное поражение.
Украинский игрок Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны и отыграл весь матч. Однако после игры он получил критику от журналиста Джоная Амаро, а также низкую оценку на аналитических ресурсах.
Что сказал журналист о Цыганкове?
В матче Цыганков показал довольно слабую игру с мячом, заметил корреспондент OFFSider.
Он пытался, но сегодня был слабым. Очень слабая игра с мячом Виктора Цыганкова. С большой тревогой, у него большая нехватка контроля и точности. Для Жироны жизненно важно, чтобы он вернулся к своей лучшей версии. И избавился от нерешительности,
– заявил он.
Какую оценку получил Цыганков после матча?
После завершения поединка статистические порталы оценили игру украинца следующим образом: 6,3 балла от Sofascore и 6,1 от WhoScored.
Последняя оценка оказалась самой низкой среди всех игроков, которые начинали матч в стартовом составе. Аналогично низкий балл в команде имеет и Жоэль Рока.
Кроме того, во время матча Цыганков получил желтую карточку.
Какое положение у Жироны в Ла Лиге?
Жирона потерпела третье поражение подряд и сейчас занимает 16-е место в чемпионате Испании, имея лишь 38 очков после 34 туров.
Команда Мичела находится в борьбе за выживание, уступая зоне вылета всего четырьмя пунктами. В случае побед Севильи и Алавеса в этом туре расстояние до зоны вылета сократится до одного очка.
В этом сезоне за клуб Виктор Цыганков провел 28 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.
Кто такой Виктор Цыганков?
В УПЛ провел 156 матчей, в которых забил 77 голов. Чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка и трижды выигрывал Суперкубок Украины.
Дебютировал в национальной сборной в ноябре 2016 года. На сегодня провел более 50 матчей за сборную, участвовал в Евро-2020 и Евро-2024.
Контракт с клубом Жирона действителен до лета 2027 года, а рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 15 миллионов евро.