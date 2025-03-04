Лидер сборной Украины попал в команду тура Ла Лиги

В испанской Ла Лиге завершился 26 тур. По его итогам известный статистический портал составил символическую сборную.

В ней нашлось место футболистам сразу из восьми клубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на SofaScore. Наибольшее представительство имеет Барселона, которая деклассировала Реал Сосьедад (4:0), из-за чего было выделено сразу четырех игроков каталонцев.

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Заслуженное признание для украинца

Среди других в символическую сборную попал и вингер Жироны Виктор Цыганков. Он совершил два результативных действия в матче против Сельты, который завершился вничью со счетом 2:2.

В первом тайме украинец отметился голом после передачи Янгеля Эрреры. А уже во второй половине встречи они поменялись ролями – венесуэлец забил после навеса Цыганкова с углового.

За свой перформанс Виктор получил оценку 8.4, лучшим же футболистом тура признали испанского вингера Барселоны Ламина Ямаля. 17-летний вундеркинд не совершил ни одного результативного действия, однако был оценен в 9.0 баллов.

Цыганков попал в команду тура Ла Лиги / Скриншот с сайта SofaScore

Справка. В сезоне-2024/2025 Виктор Цыганков сыграл 20 матчей за Жирону во всех турнирах. В них он забил два мяча и отдал четыре ассиста.

Отметим, что следующий поединок каталонцы проведут 10 марта на выезде против Эспаньола. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.