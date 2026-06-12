Цыганков отказался играть за Жирону

Виктор Цыганков сообщил руководству «Жироны» о своем желании покинуть клуб этим летом. Украинец не хочет играть в Сегунде после вылета команды из Ла Лиги.

После неудачного сезона для каталонцев ситуация вокруг одного из лидеров команды резко обострилась. По информации AS, Цыганков уже официально дал понять клубу, что стремится сменить команду в ближайшее трансферное окно.

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Что известно о решении Цыганкова?

28-летний вингер через своего представителя направил руководству Жироны письмо, в котором объяснил, что его спортивные амбиции трудно совместить с нынешним проектом клуба. Основной причиной называют нежелание футболиста выступать во втором дивизионе Испании после вылета команды из элиты.

При этом Цыганков не собирается расторгать контракт в одностороннем порядке или давить на клуб. В письме отмечается, что он хочет найти решение, которое устроит все стороны.

Кто охотится за Цыганковым?

Контракт украинца с Жироной действует до лета 2027 года, поэтому каталонцы не планируют отпускать его за бесценок. По данным испанских журналистов, клуб готов рассматривать только предложения, близкие к сумме отступных – около 25 миллионов евро. Дополнительно переговоры осложняет то, что Жироне принадлежит лишь 50% прав на игрока.

Интерес к Цыганкову уже приписывают Трабзонспору, Аяксу, Эспаньолу и нескольким клубам английской Премьер-лиги. Сам украинец провел в Жироне более сотни матчей и был одним из ключевых футболистов команды в последние сезоны.

Вместе с Цыганковым каталонский клуб может покинуть и нападающий Владислав Ванат. К нему также проявляет интерес Трабзонспор.