Воспитанник Шахтера четыре месяца искал новую команду после ухода из Эмполи. В конце концов Коваленко решил поиграть на Кипре.

Бывший игрок сборной Украины Виктор Коваленко наконец-то нашел себе новую команду. Полузащитник покинул Италию и стал игроком клуба Арис, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Ариса.

Где будет играть Коваленко?

Футболист подписал контракт с кипрской командой, которая представляет Лимасол. Соглашение рассчитано на два года, до лета 2027-го. Отметим, что в новой команде Коваленко будет играть вместе с россиянином.

Коваленко стал игроком Ариса: смотреть видео

Речь о нападающем Александре Кокорине, который забил 12 голов в 48-ми матчах за сборную России. Уже после начала полномасштабной войны в Украине футболист отказался комментировать агрессию его страны.

По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Вот почему, вероятно, лучше считать, что это не наше дело. Как вы знаете, мое дело – играть в футбол,

– заявлял Кокорин в интервью Foot Mercato.

Кроме того, россиянин оказался в эпицентре скандала в 2018 году. Кокорин вместе с партнером по сборной Павлом Мамаевым избили в одном из кафе Москвы нескольких чиновников и таксиста одного из них. В конце концов Александра приговорили к 1,5 годам тюрьмы.

Отметим, что лимасольский Арис является одним из грандов кипрского футбола. В прошлом сезоне команда стала вице-чемпионом страны, а сейчас делит лидерство вместе с Омонией, Пафосом и АПОЭЛом.

Карьера Виктора Коваленко