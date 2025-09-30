Бывший игрок сборной Украины Виктор Коваленко наконец-то нашел себе новую команду. Полузащитник покинул Италию и стал игроком клуба Арис, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Ариса.
Где будет играть Коваленко?
Футболист подписал контракт с кипрской командой, которая представляет Лимасол. Соглашение рассчитано на два года, до лета 2027-го. Отметим, что в новой команде Коваленко будет играть вместе с россиянином.
Коваленко стал игроком Ариса: смотреть видео
Речь о нападающем Александре Кокорине, который забил 12 голов в 48-ми матчах за сборную России. Уже после начала полномасштабной войны в Украине футболист отказался комментировать агрессию его страны.
По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Вот почему, вероятно, лучше считать, что это не наше дело. Как вы знаете, мое дело – играть в футбол,
– заявлял Кокорин в интервью Foot Mercato.
Кроме того, россиянин оказался в эпицентре скандала в 2018 году. Кокорин вместе с партнером по сборной Павлом Мамаевым избили в одном из кафе Москвы нескольких чиновников и таксиста одного из них. В конце концов Александра приговорили к 1,5 годам тюрьмы.
Отметим, что лимасольский Арис является одним из грандов кипрского футбола. В прошлом сезоне команда стала вице-чемпионом страны, а сейчас делит лидерство вместе с Омонией, Пафосом и АПОЭЛом.
Карьера Виктора Коваленко
- 29-летний украинский полузащитник остается без клуба с июня этого года. Именно тогда подошел к завершению его контракт с Эмполи.
- Виктор является воспитанником донецкого Шахтера, за который провел 199 матчей, оформив 32 гола. В составе "горняков" Коваленко выиграл 10 трофеев, в том числе четыре УПЛ.
- В 2015 году хавбек зажег на молодежном уровне. Коваленко стал лучшим бомбардиром чемпионата мира U-20 и дошел с Шахтером до финала Юношеской лиги УЕФА.
- В 2021-м игрок перебрался в Аталанту, но за этот клуб сыграл лишь один матчи. Позже хавбек играл в аренде за Специю и Эмполи, но с каждым из этих клубов вылетал в Серию В.
- Кроме того, на счету Коваленко 33 матча за сборную Украины. К слову, этим летом еще один украинец стал одноклубником россиянина. Илья Забарный перешел в ПСЖ, где играет вместе с Матвеем Сафоновым.