Колишній гравець збірної України Віктор Коваленко нарешті знайшов собі нову команду. Півзахисник залишив Італію та став гравцем клубу Аріс, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Аріса.
До теми Скільки заробляють футболісти збірної України: топ-5 найбільш високооплачуваних гравців
Де гратиме Коваленко?
Футболіст підписав контракт із кіпрською командою, яка представляє Лімасол. Угода розрахована на два роки, до літа 2027-го. Відзначимо, що у новій команді Коваленко гратиме разом із росіянином.
Коваленко став гравцем Аріса: дивитися відео
Мова про нападника Олександра Кокоріна, який забив 12 голів у 48-ми матчах за збірну Росії. Вже після початку повномасштабної війни в Україні футболіст відмовився коментувати агресію його країни.
По цьому питанню я можу сказати, що на цей конфлікт ми не можемо вплинути. Ось чому, ймовірно, краще вважати, що це не наша справа. Як ви знаєте, моя справа – грати у футбол,
– заявляв Кокорін в інтерв'ю Foot Mercato.
Крім того, росіянин опинився в епіцентрі скандалу у 2018 році. Кокорін разом з партнером по збірній Павлом Мамаєвим побили в одному з кафе Москви кількох чиновників та таксиста одного з них. Зрештою Олександра засудили до 1,5 роки в'язниці.
Читайте також Маліновський оформив перший асист в сезоні: відео ефектної передачі
Відзначимо, що лімасольський Аріс є одним з грандів кіпрського футболу. Минулого сезону команда стала віцечемпіоном країни, а зараз ділить лідерство разом із Омонією, Пафосом та АПОЕЛом.
Кар'єра Віктора Коваленка
- 29-річний український півзахисник залишається без клубу з червня цього року. Саме тоді підійшов до завершення його контракт із Емполі.
- Віктор є вихованцем донецького Шахтаря, за який провів 199 матчі, оформивши 32 голи. У складі "гірників" Коваленко виграв 10 трофеїв, в тому числі чотири УПЛ.
- У 2015 році хавбек запалив на молодіжному рівні. Коваленко став найкращим бомбардиром чемпіонату світу U-20 та дійшов із Шахтарем до фіналу Юнацької ліги УЄФА.
- У 2021-му гравець перебрався в Аталанту, але за цей клуб зіграв лише один матчі. Пізніше хавбек грав в оренді за Спецію та Емполі, але з кожним із цих клубів вилітав у Серію В.
- Крім того, на рахунку Коваленка 33 матчі за збірну України. До слова, цього літа ще один українець став одноклубником росіянина. Ілля Забарний перейшов у ПСЖ, де грає разом із Матвієм Сафоновим.