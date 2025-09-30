Вихованець Шахтаря чотири місяці шукав нову команду після відходу з Емполі. Зрештою Коваленко вирішив пограти на Кіпрі.

Колишній гравець збірної України Віктор Коваленко нарешті знайшов собі нову команду. Півзахисник залишив Італію та став гравцем клубу Аріс, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Аріса.

До теми Скільки заробляють футболісти збірної України: топ-5 найбільш високооплачуваних гравців

Де гратиме Коваленко?

Футболіст підписав контракт із кіпрською командою, яка представляє Лімасол. Угода розрахована на два роки, до літа 2027-го. Відзначимо, що у новій команді Коваленко гратиме разом із росіянином.

Коваленко став гравцем Аріса: дивитися відео

Мова про нападника Олександра Кокоріна, який забив 12 голів у 48-ми матчах за збірну Росії. Вже після початку повномасштабної війни в Україні футболіст відмовився коментувати агресію його країни.

По цьому питанню я можу сказати, що на цей конфлікт ми не можемо вплинути. Ось чому, ймовірно, краще вважати, що це не наша справа. Як ви знаєте, моя справа – грати у футбол,

– заявляв Кокорін в інтерв'ю Foot Mercato.

Крім того, росіянин опинився в епіцентрі скандалу у 2018 році. Кокорін разом з партнером по збірній Павлом Мамаєвим побили в одному з кафе Москви кількох чиновників та таксиста одного з них. Зрештою Олександра засудили до 1,5 роки в'язниці.

Читайте також Маліновський оформив перший асист в сезоні: відео ефектної передачі

Відзначимо, що лімасольський Аріс є одним з грандів кіпрського футболу. Минулого сезону команда стала віцечемпіоном країни, а зараз ділить лідерство разом із Омонією, Пафосом та АПОЕЛом.

Кар'єра Віктора Коваленка