По мнению Леоненко, Ярмоленко пора завершить карьеру в сборной Украины. Об этом бывший футболист Динамо заявил в интервью Sport-express.ua.

Что сказал Леоненко о Ярмоленко

Андрей Ярмоленко оставался на скамейке запасных в последних трех матчах сборной Украины.

Сейчас он уступает один гол рекордсмену национальной команды Андрею Шевченко. По словам Леоненко, Ярмоленко уже не нужно пытаться переписать достижения президента УАФ.

Если бы Андрей себя уважал, то забыл бы об этих рекордах и уже ушел бы работать спортивным директором в Динамо вместо Буряка. Но это его дело. Пусть сидит на скамейке запасных. Просто съездил, слетал, покатался. Этот вопрос не ко мне, а к Андрею. Я бы сразу ушел из сборной, если бы не попадал в состав,

– добавил Леоненко.

Напомним, что 14 сентября Ярмоленко повторил рекорд Максима Шацких в чемпионате Украины. Он сравнялся с бывшим игроком "бело-синих" по количеству голов во внутренней лиге.

Что сейчас происходит в карьере Ярмоленко

В пятницу, 2 октября, состоится матч третьего тура Лиги наций Украина – Северная Ирландия. Андрей Ярмоленко попал в заявку Андреа Мальдеры.

О своих планах на этот матч рассказал главный тренер сборной Украины.

В активе Андрея Ярмоленко в сезоне 2026/27 – девять матчей и один гол во всех турнирах.