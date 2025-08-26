Киевское Динамо проиграло третий подряд поединок в еврокубках. Бывший форвард "бело-синих" Виктор Леоненко высказался об игре подопечных Александра Шовковского.

Обычно Виктор Леоненко остро критикует игроков киевского Динамо даже после победных матчей. Однако известный эксперт решил изменить тактику, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

Что сказал Леоненко о Динамо?

По мнению Леоненко, уровень игроков столичного клуба не соответствует задачам, которые ставятся перед командой в еврокубках. В общем Виктор Евгеньевич любит разбирать победные поединки, а не провальные.

"Я никуда не исчез, а просто не хочу присоединяться к толпе, который критикует Динамо. Я с ними полностью согласен, но надо смотреть дальше. Люди в Динамо сыграли по 100 матчей вместе, а игры как не было, так и нет. А если еще дальше посмотреть, Динамо – чемпион Украины и так выступает в еврокубках. Теперь понимаете, какие у нас тут игроки?! Я люблю разбирать матчи, когда наши побеждают. А если проигрывают, то что говорить", – сказал Леоненко.

Как Динамо проводит еврокампанию 2025?

Напомним, что команда Александра Шовковского не имела проблем с соперником во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, когда по итогам двух матчей прошла мальтийский Хамрун.

В третьем раунде "бело-синие" без шансов уступили кипрскому Пафосу в двух поединках – 0:1 и 0:2.

После вылета в Лигу Европы киевляне продолжили проигрышную серию. В выездном поединке динамовцы уступили израильскому Маккаби со счетом 1:3.

Ответный матч Динамо – Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 28 августа. В случае отрицательного результата подопечные Александра Шовковского окажутся в основном раунде Лиги конференций.