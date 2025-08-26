Обычно Виктор Леоненко остро критикует игроков киевского Динамо даже после победных матчей. Однако известный эксперт решил изменить тактику, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

Что сказал Леоненко о Динамо?

По мнению Леоненко, уровень игроков столичного клуба не соответствует задачам, которые ставятся перед командой в еврокубках. В общем Виктор Евгеньевич любит разбирать победные поединки, а не провальные.

"Я никуда не исчез, а просто не хочу присоединяться к толпе, который критикует Динамо. Я с ними полностью согласен, но надо смотреть дальше. Люди в Динамо сыграли по 100 матчей вместе, а игры как не было, так и нет. А если еще дальше посмотреть, Динамо – чемпион Украины и так выступает в еврокубках. Теперь понимаете, какие у нас тут игроки?! Я люблю разбирать матчи, когда наши побеждают. А если проигрывают, то что говорить", – сказал Леоненко.

Как Динамо проводит еврокампанию 2025?

Напомним, что команда Александра Шовковского не имела проблем с соперником во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, когда по итогам двух матчей прошла мальтийский Хамрун.

В третьем раунде "бело-синие" без шансов уступили кипрскому Пафосу в двух поединках – 0:1 и 0:2.

После вылета в Лигу Европы киевляне продолжили проигрышную серию. В выездном поединке динамовцы уступили израильскому Маккаби со счетом 1:3.

Ответный матч Динамо – Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 28 августа. В случае отрицательного результата подопечные Александра Шовковского окажутся в основном раунде Лиги конференций.