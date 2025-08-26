Зазвичай Віктор Леоненко гостро критикує гравців київського Динамо навіть після переможних матчів. Проте відомий експерт вирішив змінити тактику, пише 24 Канал з посилання на Sport-express.ua.

Що сказав Леоненко про Динамо?

На думку Леоненка, рівень гравців столичного клубу не відповідає завданням, які ставляться перед командою у єврокубках. Загалом Віктор Євгенович полюбляє розбирати переможні поєдинки, а не провальні.

"Я нікуди не зник, а просто не хочу приєднуватися до натовпу, який критикує Динамо. Я з ними повністю згоден, але треба дивитися далі. Люди в Динамо зіграли по 100 матчів разом, а гри як не було, так і немає. А якщо ще далі подивитися, Динамо – чемпіон України й так виступає в єврокубках. Тепер розумієте, які у нас тут гравці?! Я полюбляю розбирати матчі, коли наші перемагають. А якщо програють, то що говорити", – сказав Леоненко.

Як Динамо проводить єврокампанію 2025?

Нагадаємо, що команда Олександра Шовковського не мала проблем із суперником у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, коли за підсумком двох матчів пройшла мальтійський Хамрун.

У третьому раунді "біло-сині" без шансів поступилися кіпрському Пафосу у двох поєдинках – 0:1 та 0:2.

Після вильоту у Лігу Європи кияни продовжили програшну серію. У виїзному поєдинку динамівці поступилися ізраїльському Маккабі з рахунком 1:3.

Матч-відповідь Динамо – Маккабі Тель-Авів відбудеться у четвер, 28 серпня. У разі негативного результату підопічні Олександра Шовковського опиняться в основному раунді Ліги конференцій.