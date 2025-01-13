Дикое создание в клетке: борчиха из России напала на тренера после позорного поражения в UFC

Виктория Дудакова не сдержала эмоции из-за тотального поражения от американки. Девушка нашла виновного в лице своего тренера и откровенно сорвалась.

Российские спортсмены попали под многочисленные санкции из-за войны в Украине. Атлетов не допускают к соревнованиям или заставляют выступать под нейтральным флагом, сообщает 24 Канал.

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Досталось тренеру

К сожалению, в смешанных единоборствах (ММА) россияне продолжают выступать. Впрочем их сущность проявляется во всей красе на фоне цивилизованного мира.

Дикий момент произошел во время мероприятия UFC Vegas 101. Россиянка Виктория Дудакова сошлась в октагоне против американки Фатимы Клайн, которая не оставила представительнице страны-террористки ни шанса.

Во втором раунде Фатима откровенно избила Викторию, из-за чего судья остановил бой. Такой сценарий разозлил Дудакову, из-за чего она сорвалась на своем тренере Гасанали Гасаналиеве.

Видео дикого поведения Дудаковой:

Девушка выразила ему претензии, что тот не подошел к ней после боя и ему было все равно на нее. Но на этом она не остановилась и дала ему откровенную пощечину.

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Отметим, что россиянка пришла в UFC в 2023 году и провела уже четыре поединка. На ее счету по две победы и два поражения. В 2019 году она стала чемпионкой Европы по ММА и взяла бронзовую медаль на чемпионате мира.