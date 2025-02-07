Саудовская Аравия ждет: звездный нападающий Реала Винисиус шокировал фанатов Мадрида своим решением

Нападающий Реала Винисиус Жуниор не захотел продлевать контракт с мадридцами. Есть вероятность, что бразилец покинет клуб ради более выгодного предложения.

Нападающий Реала Винисиус Жуниор является одним из лучших футболистов современности. В прошлом году бразилец стал вторым в голосовании за Золотой Мяч, а также выиграл премию The Best.

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Вини хочет уйти?

Такой огромный успех привлекает к нему внимание со стороны богатых клубов, тогда как Реал желает удержать нападающего на "Сантьяго Бернабеу". На днях мадридцы провели переговоры с 24-летним игроком, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

Во время них "бланкос" предложили Винисиусу новое соглашение с зарплатой 15 миллионов евро в год чистыми. В итоге бразилец отказался ставить свою подпись, но стороны продолжат переговоры.

Действующее соглашение Реала с нападающим рассчитано до лета 2028 года. По данным ряда СМИ, текущая зарплата Вини составляет около 20 миллионов евро, но без вычета налогов. Портал Transfermarkt оценивает Жуниора в 200 миллионов евро.

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Ранее сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии готовы предложить 1 миллиард долларов за трансфер Винисиуса. Нападающий стал игроком Реала в 2018 году.

Мадридцы заплатили Фламенго 45 миллионов евро. За это время бразилец наиграл 293 матчей за Реал, оформив 101 гол и 83 ассиста. Винисиус помог клубу выиграть 14 трофеев, среди которых три чемпионства в Ла Лиге и две Лиги чемпионов.