Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился мыслями относительно вручения "Золотого мяча". Специалист назвал следующего обладателя трофея, сообщает 24 канал со ссылкой на Liverpool Echo.

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Кто получит "Золотой мяч"-2025

Главным претендентом на получение "Золотого мяча" в 2025 году является Мохаммед Салах. Лидер Ливерпуля демонстрирует фантастическую игру и поражает великолепной результативностью.

Однако Сэм Эллардайс считает, что египтянин не получит самую престижную индивидуальную награду. Бывший тренер сборной Англии заявил, что следующим обладателем "Золотого мяча" станет Винисиус Жуниор.

Выиграет ли Золотой мяч Салах? Нет, никаких шансов. Из-за того, что Реал сделал в прошлом году, это будет Винисиус Жуниор. Они больше ни за что не приедут на церемонию, если кто-то из них не выиграет, поэтому победителем будет один из них. Можете сейчас сделать на это ставку,

– подчеркнул Эллардайс.

Напомним, что в прошлом году Винисус Жуниор был главным претендентом на "Золотой мяч". Однако вручение главной индивидуальной награды завершилось громким скандалом.

В последний момент стало известно, что Родри выигрывает "Золотой мяч". Поэтому ни один из представителей "Королевского клуба" не приехал на торжественную церемонию от France Football.