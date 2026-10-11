Мадридцы долгое время не могли открыть счет, однако во втором тайме Диоманде забил свой первый гол за "сливочных". Этот гол стал единственным в матче, однако встреча закончилась скандалом, сообщает 24 Канал.

Что сделал Винисиус

После забитого мяча хозяева продолжили искать возможность увеличить преимущество. Особенно активен был Винисиус Жуниор, который вышел на поле вместо Трента Александра-Арнольда.

В итоге, после эффектного прохода Джуда Беллингема бразилец замкнул прострел англичанина. Эмоции переполняли даже Жозе Моуринью, который пробежал через все поле, чтобы поздравить своего игрока.

Однако радость быстро сменилась скандалом. Арбитр пересмотрел видеоповтор и установил, что во время атаки Винисиус потянул за волосы Натана Салиба. После просмотра VAR судья показал бразильцу красную карточку.

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Агрессивное поведение может дорого обойтись бразильцу

На этом инцидент не закончился. Даже после удаления Винисиус продолжал выражать недовольство решением судьи и агрессивно приближался к нему. Одноклубникам пришлось сдерживать футболиста.

После удаления, все еще находясь на поле, Винисиус продолжил оспаривать мое решение, громко кричать и двигаться в мою сторону с агрессивным настроем. Одноклубникам пришлось его сдерживать. При этом я не смог разобрать каких-либо конкретных слов,

– говорится в рапорте арбитра.

Такое поведение может повлиять на срок дисквалификации бразильца. Винисиус рискует получить двухматчевую дисквалификацию и пропустить одно из важнейших противостояний сезона – "Эль Класико" против Барселоны, которое запланировано на 25 октября.

26-летний вингер провел девятый матч за Реал в текущем сезоне. На его счете один гол и три голевые передачи.

Напомним, ранее фанаты мадридцев и сборной Бразилии обсуждали теорию заговора, мол, Винисиуса заменили, и на поле выходит другой игрок.