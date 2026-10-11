Мадридці тривалий час не могли відкрити рахунок, однак у другому таймі Діоманде забив свій перший гол за вершкових. Це взяття воріт стало єдиним у матчі, утім поєдинок закінчився скандалом, передає 24 Канал.

Що зробив Вінісіус

Після забитого м'яча господарі продовжили шукати можливість збільшити перевагу. Особливо активним був Вінісіус Жуніор, який вийшов на поле замість Трента Александера-Арнольда.

Зрештою, після ефектного проходу Джуда Беллінгема бразилець замкнув простріл англійця. Емоції переповнювали навіть Жозе Моурінью, який побіг через усе поле привітати свого гравця.

Однак радість швидко змінилася скандалом. Арбітр переглянув відеоповтор і встановив, що під час атаки Вінісіус потягнув за волосся Натана Саліба. Після перегляду VAR суддя показав бразильцеві червону картку.

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Агресивна поведінка може дорого коштувати бразильцю

На цьому інцидент не завершився. Навіть після вилучення Вінісіус продовжив висловлювати невдоволення рішенням судді та агресивно наближався до нього. Одноклубникам довелося стримувати футболіста.

Після вилучення, все ще перебуваючи на полі, Вінісіус продовжив оскаржувати моє рішення, голосно кричати та рухатись у моєму напрямку з агресивним настроєм. Одноклубникам довелося його стримувати. При цьому я не зміг розібрати якихось конкретних слів,

– йдеться у рапорті арбітра.

Така поведінка може вплинути на термін дискваліфікації бразильця. Вінісіус ризикує отримати два матчі відсторонення та пропустити одне з найважливіших протистоянь сезону – Ель Класико проти Барселони, яке заплановане на 25 жовтня.

26-річний вінгер провів дев'ятий матч за Реал у поточному сезоні. На його рахунку один гол і три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше фанати мадридців та збірної Бразилії обговорювали теорію змови, мовляв, Вінісіуса підмінили і на поле виходить інший гравець.