Возвращение легенды: звездная Уильямс одержала первую победу за два года – видеообзор матча

В Вашингтоне состоялись матчи 1/16 финала турнира серии WTA 500. Закрывала программу этой стадии встреча между Винус Уильямс и Пейтон Сернс.

Для легендарной американки это был первый поединок в одиночном разряде за 16 месяцев. Она считалась большой аутсайдером, но продемонстрировала, что до сих пор является конкурентоспособной и одержала свою первую победу с августа 2023 года, сообщает 24 Канал.

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Как Винус Уильямс победила после длительной паузы?

45-летняя Винус проиграла первый гейм на своей подаче, но смогла сразу сделать обратный брейк. При счете 4:3 она "под ноль" брейконула и уверенно закрыла сет.

Во второй партии Уильямс-старшая совершила камбэк. Легендарная американка 1:3 превратила в 5:3 и уже в девятом гейме имела четыре матчбола на приеме, но не воспользовалась ими. Однако уже на своей подаче она довела дело до конца и одержала фантастическую победу над 35-й ракеткой мира.

Винус Уильямс – Пейтон Сернс 2:0 (6:3, 6:4)

Смотрите видеообзор матча Уильямс – Стернс

Справка. Винус Уильямс начала профессиональную карьеру в октябре 1994 года. Она имеет в своем активе 21 титул турниров серии Grand Slam (7 в одиночном разряде, 12 в парном и 2 в миксте).

Отметим, что в 1/8 финала легендарная американка сыграет с Магдаленой Френх. Ранее они не пересекались на корте.

Напомним, что накануне завершила свою карьеру экс-пятая ракетка мира, которой всего 31 год.