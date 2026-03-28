Финальный старт в Буковеле: легенды украинского биатлона прощаются со спортом – эмоциональное видео

Известные украинские биатлонистки Елена Пидгрушная и Вита Семеренко официально завершили свои спортивные карьеры. Этот шаг они сделали во время чемпионата Украины.

Символическая церемония состоялась сразу после спринтерских гонок. Семеренко и Пидгрушная прошли круг почета под аплодисменты болельщиков и своих товарищей по команде, сообщает Суспільне Спорт.

Что известно о Семеренко и Пидгрушной?

40-летняя Семеренко завершила свои выступления на международной арене в 2022 году, а 39-летняя Пидгрушная – 2023-м. Однако обе иногда продолжают участвовать в чемпионатах Украины.

На протяжении своей карьеры Вита Семеренко получила 7 медалей на чемпионатах мира, 2 серебряные награды юниорских мировых первенств, 12 медалей чемпионатов Европы и трижды становилась победительницей командных гонок Кубка мира.

В то же время Елена Пидгрушная завоевала 6 медалей чемпионатов мира, бронзу юниорского чемпионата мира, 8 медалей чемпионатов Европы и одержала 4 победы на Кубке мира.

Наивысшим достижением обеих биатлонисток стало "золото" Олимпийских игр 2014 года в эстафете. Дополнительно Семеренко получила личную бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде в Сочи, которая позже была повышена до серебра после дисквалификации россиянки Ольги Вилухиной.

