Украинец Игорь Волчанчин стал настоящей легендой ММА на рубеже веков. Мало кто знает, но в его карьере был поединок с нынешним мэром Киева Виталием Кличко.

В начале спортивной карьеры Игорь Вовчанчин занимался кикбоксингом. На одном из соревнований он встретился с Виталием Кличко, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Кто стал победителем боя Кличко – Волчанчин?

Будущие легенды мирового бокса и ММА провели бой в Севастополе в рамках турнира по кикбоксингу под названием "Олимпик Херсонеса". На тот момент Виталий Владимирович был многократным чемпионом мира по этому виду спорта. Кроме того, Кличко-старший превосходил соперника по габаритам.

На фоне Виталика я был, конечно, очень маленьким. Он как начал махать ногами, так я к нему за весь бой и подойти не смог. Проиграл поединок по очкам. А уже в следующем году Виталий сосредоточился на боксе,

– рассказал Вовчанчин.

Отметим, что рост Виталия – 2 метра, а Игоря – 1,75 метра. Кличко выступал в категории до 105 килограммов, а Вовчанчин до 85 килограммов. Их очный бой ориентировочно мог состояться в 1995 году.

