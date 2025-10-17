Українець Ігор Вовчанчин став справжньою легендою ММА на зламі століть. Мало хто знає, але у його кар'єрі був поєдинок з нинішнім мером Києва Віталієм Кличком.

На початку спортивної кар'єри Ігор Вовчанчин займався кікбоксингом. На одному зі змагань він зустрівся з Віталієм Кличком, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Читайте також Звернувся до Кличка: Усик зізнався, чи планує йти в мери Києва

Хто став переможцем бою Кличко – Вовчанчин?

Майбутні легенди світового боксу та ММА провели бій у Севастополі в рамках турніру з кікбоксингу під назвою "Олімпік Херсонесу". На той момент Віталій Володимирович був багаторазовим чемпіоном світу з цього виду спорту. Крім того, Кличко-старший переважав суперника за габаритами.

На тлі Віталіка я був, звісно, дуже маленьким. Він як почав махати ногами, так я до нього за весь бій і підійти не зміг. Програв поєдинок за очками. А вже наступного року Віталій зосередився на боксі,

– розповів Вовчанчин.

Зазначимо, що зріст Віталія – 2 метри, а Ігоря – 1,75 метра. Кличко виступав у категорії до 105 кілограмів, а Вовчанчин до 85 кілограмів. Їхній очний бій орієнтовно міг відбутися у 1995 році.

Як Усик зіграв українського бійця Вовчанчина?