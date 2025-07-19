По этому случаю 24 Канал вспоминает самые памятные моменты из карьеры "Доктора Железного Кулака". Именно он стал первым чемпионом мира по боксу, который представлял Украину, и переписал ряд выдающихся рекордов.

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Как Кличко оказался в боксе?

Виталий родился в семье военного в Кыргызстане, а через пять лет в Казахстане появился на свет его младший брат Владимир. В 1985 году семья Кличко переехала в Киев, где и происходило становление будущих звезд бокса.

В детстве Виталий Кличко хотел стать футболистом. Его друзья шутят, что однажды он попытался отобрать мяч неспортивным способом, поэтому и стал боксером.

На самом деле Виталий попал в спорт случайно. В школе одноклассник бросил его шапку в лужу, а он защитил себя кулаками, после чего десятилетнего парня отдали на кикбоксинг.

В этом виде спорта Виталий достиг великолепных результатов, став шестикратным чемпионом мира (дважды среди любителей и четыре раза среди профессионалов). На ринге он провел 35 поединков, в которых одержал 34 победы, однако в дальнейшем решил отдать предпочтение боксу, где и сделал свое имя известным на весь мир.

Ранний этап карьеры

В 1996 году Виталий подписал контракт с гамбургской промоутерской компанией Universum Box-Promotion. Он начал тренироваться вместе с братом под руководством немецкого специалиста Фрица Здунека.

В ноябре того же года Кличко-старший дебютировал в профессиональном боксе. Его соперником стал американец Тони Брэдхем.

Украинец ярко начал свой путь в боксе, отправив соперника в нокдаун уже в первом раунде. Во втором американец снова оказался на канвасе, но на этот раз уже был зафиксирован нокаут.

Первая победа Кличка на профи-ринге: смотрите видео

В первых десяти боях Виталий вообще не замечал соперников. Ни один из них не смог продержаться даже до конца второго раунда.

Со временем оппозиция становилась несколько серьезнее, но Кличко проходился и по ним катком. Он завоевал титулы интерконтинентального чемпиона WBO и чемпиона Европы, а в феврале 1999 года получил статус обязательного претендента на пояс WBO, которым владел британец Херби Хайд.

К первому полноценному чемпионскому поединку "Доктор Железный Кулак" подошел с идеальной статистикой. Он провел 24 боя, в каждом из которых нокаутировал своих соперников.

Как Кличко одержал историческую победу для Украины?

Битва за звание чемпиона мира по версии WBO в хевивейте состоялась 26 июня 1999 года в столице Англии на "London Arena". Украинец проиграл первый раунд поединка, но во второй 3-минутке сделал свое дело очень качественно.

Сначала Виталий Кличко отправил соперника в нокдаун, а затем и нокаутировал британца. Этот чемпионский титул стал первым не только для боксера, но и всей Украины.

Смотрите видео полного боя Кличко – Хайд

Интересно. В поединке с Херби Хайдом украинский боксер одержал 25-ю подряд победу нокаутом, а ни один его бой не длился дольше шести раундов – это мировой рекорд. Также Виталий Кличко за рекордно малое количество раундов (55) прошел путь от дебютанта до чемпиона мира.

Первое поражение и самый известный бой в карьере Кличка

Впоследствии "Доктор Железный Кулак" провел две удачных защиты пояса WBO, после чего впервые потерпел поражение. Оно случилось в бою против Криса Берда.

Как оказалось, украинец имел травму плеча. После поединка ему сделали операцию, а уже в ноябре Виталий Кличко вернулся на ринг.

Он одержал победу над Тимо Хоффманном. Немец стал первым боксером, который выдержал бой с Виталием Кличком до конца, но все же проиграл по очкам.

После этого украинец выиграл три битвы нокаутом и вышел на свой самый известный поединок всей карьеры. Он дрался с легендарным Ленноксом Льюисом за чемпионские пояса WBO и IBO.

Виталий Кличко действовал вторым номером, но систематически пробивал защиту британца. Украинский боксер едва не отправил соперника в нокдаун, но этого не произошло.

К сожалению, вследствие сильного рассечения левой брови у Кличка-старшего главный врач остановил бой в перерыве между шестым и седьмым раундами. К тому времени преимущество было на стороне украинского бойца.

По мнению судей, он выиграл четыре раунда, а общий счет составлял 58:56. Все боксерское сообщество ждало реванша звездных супертяжей, но Льюис завершил профессиональную карьеру.

Смотрите видеообзор боя Кличко – Льюис

Завершающий этап карьеры

Уже в конце 2003 года Виталий Кличко закрыл поражение, одолев уже во втором раунде техническим нокаутом Кирка Джонсона. После этого он вышел на ринг с Корри Сандерсом для битвы за звание чемпиона мира по версии WBC.

В ней украинец одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. В этом поединке он не только завоевал титул, но и отомстил за младшего брата, которого южноафриканец одолел за год до того.

Видеообзор боя Кличко – Сандерс

После этого "Доктор Железный Кулак" провел еще 11 успешных защит титула. Последний раз он вышел на ринг 8 сентября 2012 года для боя с Мануэлем Чарром.

Украинский боксер нокаутировал сирийского боксера в четвертом раунде, после чего повесил перчатки на гвоздь. Благодаря этой победе он до сих пор остается вторым бойцом в истории в рейтинге самых старших чемпионов мира в хевивейте.

Видеообзор последнего боя в карьере Виталия Кличка

После этого Виталий Кличко начал политическую карьеру. В июне 2014 года он стал мэром Киева и остается на этой должности уже 12-й год.