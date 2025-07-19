З цієї нагоди 24 Канал згадує найбільш пам'ятні моменти з кар'єри "Доктора Залізного Кулака". Саме він став першим чемпіоном світу з боксу, який представляв Україну, та переписав низку видатних рекордів.

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Як Кличко опинився в боксі?

Віталій народився в сім’ї військового в Киргизстані, а через п'ять років у Казахстані з'явився на свій його молодший брат Володимир. У 1985 році родина Кличків переїхала до Києва, де й відбувалося становлення майбутніх зірок боксу.

У дитинстві Віталій Кличко хотів стати футболістом. Його друзі жартують, що одного разу він спробував відібрати м’яч у неспортивний спосіб, тому й став боксером.

Насправді ж Віталій потрапив до спорту випадково. У школі однокласник кинув його шапку в калюжу, а він захистив себе кулаками, після чого десятирічного хлопця віддали на кікбоксинг.

У цьому виді спорту Віталій досягнув чудових результатів, ставши шестиразовим чемпіоном світу (двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів). На рингу він провів 35 поєдинків, у яких здобув 34 перемоги, проте надалі вирішив віддати перевагу боксу, де й зробив своє ім'я відомим на весь світ.

Ранній етап кар'єри

У 1996 році Віталій підписав контракт із гамбурзькою промоутерською компанією Universum Box-Promotion. Він почав тренуватися разом з братом під керівництвом німецького спеціаліста Фріца Здунека.

У листопаді того ж року Кличко-старший дебютував у професійному боксі. Його суперником став американець Тоні Бредгем.

Українець яскраво розпочав свій шлях у боксі, відправивши суперника в нокдаун уже в першому раунді. У другому американець знову опинився на канвасі, але цього разу вже було зафіксовано нокаут.

Перша перемога Кличка на профі-рингу: дивіться відео

У перших десяти боях Віталій взагалі не помічав суперників. Жоден з них не зміг протриматися навіть до кінця другого раунду.

З часом опозиція ставала дещо серйознішою, але Кличко проходився й по них катком. Він здобув титули інтерконтинентального чемпіона WBO та чемпіона Європи, а в лютому 1999 року отримав статус обов'язкового претендента на пояс WBO, яким володів британець Гербі Гайд.

До першого повноцінного чемпіонського поєдинку "Доктор Залізний Кулак" підійшов з ідеальною статистикою. Він провів 24 бої, у кожному з яких нокаутував своїх суперників.

Як Кличко здобув історичну перемогу для України?

Битва за звання чемпіона світу за версією WBO у хевівейті відбулася 26 червня 1999 року у столиці Англії на "London Arena". Українець програв перший раунд поєдинку, але у другій 3-хвилинці зробив свою справу дуже якісно.

Спочатку Віталій Кличко відправив суперника в нокдаун, а потім і нокаутував британця. Цей чемпіонський титул став першим не тільки для боксера, а й усієї України.

Дивіться відео повного бою Кличко – Гайд

Цікаво. У поєдинку з Гербі Гайдом український боксер здобув 25-ту поспіль перемогу нокаутом, а жоден його бій не тривав довше шести раундів – це світовий рекорд. Також Віталій Кличко за рекордно малу кількість раундів (55) пройшов шлях від дебютанта до чемпіона світу.

Перша поразка та найвідоміший бій у кар'єрі Кличка

Згодом "Доктор Залізний Кулак" провів два вдалих захисти пояса WBO, після чого вперше зазнав поразки. Вона сталася в бою проти Кріса Берда.

Як виявилося, українець мав травму плеча. Після поєдинку йому зробили операцію, а вже в листопаді Віталій Кличко повернувся на ринг.

Він здобув перемогу над Тімо Гоффманном. Німець став першим боксером, який витримав бій з Віталієм Кличком до кінця, але все ж таки програв за очками.

Після цього українець виграв три битви нокаутом і вийшов на свій найвідоміший поєдинок усієї кар'єри. Він бився з легендарним Ленноксом Льюїсом за чемпіонські пояси WBO та IBO.

Віталій Кличко діяв другим номером, але систематично пробивав захист британця. Український боксер ледь не відправив суперника в нокдаун, але цього не сталося.

На жаль, внаслідок сильного розсічення лівої брови у Кличка-старшого головний лікар зупинив бій у перерві між шостим і сьомим раундами. На той час перевага була на боці українського бійця.

На думку суддів, він виграв чотири раунди, а загальний рахунок становив 58:56. Вся боксерська спільнота чекала на реванш зіркових супертяжів, але Льюїс завершив професійну кар'єру.

Дивіться відеоогляд бою Кличко – Льюїс

Завершальний етап кар'єри

Уже наприкінці 2003 року Віталій Кличко закрив поразку, здолавши вже у другому раунді технічним нокаутом Кірка Джонсона. Після цього він вийшов на ринг з Коррі Сандерсом для битви за звання чемпіона світу за версією WBC.

У ній українець здобув перемогу технічним нокаутом у восьмому раунді. В цьому поєдинку він не тільки завоював титул, а й помстився за молодшого брата, якого південноафриканець здолав за рік до того.

Відеоогляд бою Кличко – Сандерс

Після цього "Доктор Залізний Кулак" провів ще 11 успішних захистів титулу. Востаннє він вийшов на ринг 8 вересня 2012 року для бою з Мануелем Чарром.

Український боксер нокаутував сирійського боксера у четвертому раунді, після чого повісив рукавички на цвях. Завдяки цій перемозі він досі залишається другим бійцем в історії в рейтингу найстарших чемпіонів світу в хевівейті.

Відеоогляд останнього бою в кар'єрі Віталія Кличка

Після цього Віталій Кличко розпочав політичну кар'єру. В червні 2014 року він став мером Києва й залишається на цій посаді вже 12-й рік.