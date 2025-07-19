Первый чемпион мира из Украины: самые яркие моменты боксерской карьеры Виталия Кличка

Бывший украинский боксер Виталий Кличко 19 июля празднует свой день рождения. Легендарному спортсмену исполнилось 54 года.

По этому случаю 24 Канал вспоминает самые памятные моменты из карьеры "Доктора Железного Кулака". Именно он стал первым чемпионом мира по боксу, который представлял Украину, и переписал ряд выдающихся рекордов.

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Как Кличко оказался в боксе?

Виталий родился в семье военного в Кыргызстане, а через пять лет в Казахстане появился на свет его младший брат Владимир. В 1985 году семья Кличко переехала в Киев, где и происходило становление будущих звезд бокса.

В детстве Виталий Кличко хотел стать футболистом. Его друзья шутят, что однажды он попытался отобрать мяч неспортивным способом, поэтому и стал боксером.

На самом деле Виталий попал в спорт случайно. В школе одноклассник бросил его шапку в лужу, а он защитил себя кулаками, после чего десятилетнего парня отдали на кикбоксинг.

В этом виде спорта Виталий достиг великолепных результатов, став шестикратным чемпионом мира (дважды среди любителей и четыре раза среди профессионалов). На ринге он провел 35 поединков, в которых одержал 34 победы, однако в дальнейшем решил отдать предпочтение боксу, где и сделал свое имя известным на весь мир.

Ранний этап карьеры

В 1996 году Виталий подписал контракт с гамбургской промоутерской компанией Universum Box-Promotion. Он начал тренироваться вместе с братом под руководством немецкого специалиста Фрица Здунека.

В ноябре того же года Кличко-старший дебютировал в профессиональном боксе. Его соперником стал американец Тони Брэдхем.

Украинец ярко начал свой путь в боксе, отправив соперника в нокдаун уже в первом раунде. Во втором американец снова оказался на канвасе, но на этот раз уже был зафиксирован нокаут.

Первая победа Кличка на профи-ринге: смотрите видео

В первых десяти боях Виталий вообще не замечал соперников. Ни один из них не смог продержаться даже до конца второго раунда.

Со временем оппозиция становилась несколько серьезнее, но Кличко проходился и по ним катком. Он завоевал титулы интерконтинентального чемпиона WBO и чемпиона Европы, а в феврале 1999 года получил статус обязательного претендента на пояс WBO, которым владел британец Херби Хайд.

К первому полноценному чемпионскому поединку "Доктор Железный Кулак" подошел с идеальной статистикой. Он провел 24 боя, в каждом из которых нокаутировал своих соперников.

Как Кличко одержал историческую победу для Украины?

Битва за звание чемпиона мира по версии WBO в хевивейте состоялась 26 июня 1999 года в столице Англии на "London Arena". Украинец проиграл первый раунд поединка, но во второй 3-минутке сделал свое дело очень качественно.

Сначала Виталий Кличко отправил соперника в нокдаун, а затем и нокаутировал британца. Этот чемпионский титул стал первым не только для боксера, но и всей Украины.

Смотрите видео полного боя Кличко – Хайд

Интересно. В поединке с Херби Хайдом украинский боксер одержал 25-ю подряд победу нокаутом, а ни один его бой не длился дольше шести раундов – это мировой рекорд. Также Виталий Кличко за рекордно малое количество раундов (55) прошел путь от дебютанта до чемпиона мира.

Первое поражение и самый известный бой в карьере Кличка

Впоследствии "Доктор Железный Кулак" провел две удачных защиты пояса WBO, после чего впервые потерпел поражение. Оно случилось в бою против Криса Берда.

Как оказалось, украинец имел травму плеча. После поединка ему сделали операцию, а уже в ноябре Виталий Кличко вернулся на ринг.

Он одержал победу над Тимо Хоффманном. Немец стал первым боксером, который выдержал бой с Виталием Кличком до конца, но все же проиграл по очкам.

После этого украинец выиграл три битвы нокаутом и вышел на свой самый известный поединок всей карьеры. Он дрался с легендарным Ленноксом Льюисом за чемпионские пояса WBO и IBO.

Виталий Кличко действовал вторым номером, но систематически пробивал защиту британца. Украинский боксер едва не отправил соперника в нокдаун, но этого не произошло.

К сожалению, вследствие сильного рассечения левой брови у Кличка-старшего главный врач остановил бой в перерыве между шестым и седьмым раундами. К тому времени преимущество было на стороне украинского бойца.

По мнению судей, он выиграл четыре раунда, а общий счет составлял 58:56. Все боксерское сообщество ждало реванша звездных супертяжей, но Льюис завершил профессиональную карьеру.

Смотрите видеообзор боя Кличко – Льюис

Завершающий этап карьеры

Уже в конце 2003 года Виталий Кличко закрыл поражение, одолев уже во втором раунде техническим нокаутом Кирка Джонсона. После этого он вышел на ринг с Корри Сандерсом для битвы за звание чемпиона мира по версии WBC.

В ней украинец одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. В этом поединке он не только завоевал титул, но и отомстил за младшего брата, которого южноафриканец одолел за год до того.

Видеообзор боя Кличко – Сандерс

После этого "Доктор Железный Кулак" провел еще 11 успешных защит титула. Последний раз он вышел на ринг 8 сентября 2012 года для боя с Мануэлем Чарром.

Украинский боксер нокаутировал сирийского боксера в четвертом раунде, после чего повесил перчатки на гвоздь. Благодаря этой победе он до сих пор остается вторым бойцом в истории в рейтинге самых старших чемпионов мира в хевивейте.

Видеообзор последнего боя в карьере Виталия Кличка

После этого Виталий Кличко начал политическую карьеру. В июне 2014 года он стал мэром Киева и остается на этой должности уже 12-й год.