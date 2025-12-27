Украинская чемпионка перешла на сторону России: Кличко наказал ее вслед за Зеленским
- София Лыскун, украинская прыгунья в воду, перешла в российское гражданство, за что Виталий Кличко лишил ее стипендии Киевского городского головы.
- Федерация Украины по прыжкам в воду исключила Лыскун из состава национальной сборной, а президент Зеленский лишил ее государственной стипендии, также под санкции попала ее тренер.
Прыгунья в воду София Лискун неожиданно сменила украинское гражданство на российское. Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на поступок предательницы.
Виталий Кличко подписал распоряжение о лишении стипендии Софии Лыскун. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Киевского городского совета.
Как Кличко лишил Лыскун стипендии?
В распоряжении говорится, что София Лыскун была лишена стипендии Киевского городского головы с 1 декабря 2025 года. Денежное вознаграждение выплачивается выдающимся спортсменам Киева.
Распоряжение о лишении стипендии Софии Лискун / Скриншот из документа
Что известно о Лискун?
Отметим, что София Лискун родилась в Луганске, но с 2016 года проживала в Киеве. В столице Украины спортсменка получила квартиру в Голосеевском районе.
Предательница дважды становилась чемпионкой Европы по водным видам спорта и выиграла два "золота" на ЧЕ по прыжкам в воду.
В начале декабря 2025 года Лискун получила российский паспорт. Она пожаловалась пропагандистам на дискриминацию, которой якобы подвергалась в Украине.
Какие санкции применили к Лыскун?
- Федерация Украины по прыжкам в воду на заседании приняла важные решения в отношении Софии Лыскун. 23-летнюю спортсменку исключили из состава национальной сборной.
- Кроме того, предательницу лишили всех наград и званий, полученных под эгидой Федерации. Прыгунья получит спортивный карантин из-за перехода под флаги страны-агрессора.
- Президент Украины Владимир Зеленский лишил Лыскун государственной стипендии. Под санкции также попала тренер прыгуньи Александра Сендзюк.