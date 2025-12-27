Українська чемпіонка перейшла на бік Росії: Кличко покарав її слідом за Зеленським

Стрибунка у воду Софія Лискун несподівано змінила українське громадянство на російське. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на вчинок зрадниці.

Віталій Кличко підписав розпорядження про позбавлення стипендії Софії Лискун. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Київської міської ради.

Як Кличко позбавив Лискун стипендії?

У розпорядженні йдеться, що Софія Лискун була позбавлена стипендії Київського міського голови з 1 грудня 2025 року. Грошова винагорода виплачується видатним спортсменам Києва.

Розпорядження про позбавлення стипендії Софії Лискун / Скриншот з документа

Що відомо про Лискун?

Зазначимо, що Софія Лискун народилася у Луганську, але з 2016 року проживала у Києві. У столиці України спортсменка отримала квартиру у Голосіївському районі.

Зрадниця двічі ставала чемпіонкою Європи з водних видів спорту та виграла два "золота" на ЧЄ зі стрибків у воду. Вона представляла Україну на двох Олімпійських іграх (2020, 2024).

На початку грудня 2025 року Лискун отримала російський паспорт. Вона пожалілася пропагандистам на дискримінацію, якої начебто зазнавала в Україні.

Які санкції застосували до Лискун?