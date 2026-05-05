Сын Кличко признался, что перестал видеться с отцом – что произошло
- Максим Кличко редко видится с отцом Виталием из-за его постоянного пребывания в Украине во время войны.
- Максим выступает за баскетбольный клуб Монако U21, где в среднем за игру набирает 14,9 очков и делает 7,3 подбора.
Максим Кличко, сын мэра Киева Виталия Кличко, рассказал, что фактически не видится с отцом. Украинский баскетболист объяснил причины.
Спортсмен дал интервью французскому изданию RMS Sport. Во время разговора 21-летний спортсмен отметил, что в последнее время не имеет возможности часто общаться с Виталием Кличко.
Что произошло в семье городского головы Киева?
Причиной не частого общения отца и сына стала российско-украинская война и то, что Виталий Кличко постоянно находится в Украине, а Максим находится во Франции.
Мне действительно нелегко быть вдали от семьи, от страны. Я стараюсь сосредоточиться на том, что могу контролировать. В Украине есть люди, которые страдают гораздо больше, чем я. Это ужасная ситуация: мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее. Я видел своего отца два или три раза с начала войны,
– рассказал Максим Кличко.
Отметим, что сейчас украинский центровой выступает во французском баскетбольном клубе Монако.
По данным статистического портала Flashscore, в сезоне 2025/26 21-летний баскетболист провел пять матчей за основную команду. Чаще Максим выступает за Монако U21. В текущей кампании он провел 23 матча, в которых в среднем за игру находился на паркете 25,8 минут, набирал 14,9 очков и делал 7,3 подбора.
Что сейчас происходит в политической карьере Виталия Кличко?
Бывший спортсмен является мэром столицы вот уже почти 12 лет – впервые избран 25 мая 2014 года на внеочередных выборах. Об этом пишет официальный сайт КГГА.
Недавно в своем телеграмм-канале Виталий Кличко отчитался о передаче от общины Киева бойцам 5 штурмовой бригады почти 2000 беспилотников различных типов.
Чем известен баскетболист Максим Кличко?
- Самый длинный матч за основную команду Монако Максим Кличко провел в апреле, когда его команда проиграла клубу Бур (81:104). Тогда украинец находился на паркете более шести минут и набрал 2 очка и сделал 3 подбора.
- Для украинского баскетбола Максима Кличко раскрыл тренер Валерий Плеханов. В 2024 году, в интервью sport-express.ua, специалист говорил, что спортсмен "придет к тому уровню, когда за ним будут бегать агенты. В том числе и из Америки".
- Некоторое время в этом сезоне Максиму Кличко пришлось пропустить из-за травмы, полученной в прошлом году в матче молодежного Евробаскета.