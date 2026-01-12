Артем Милевский отреагировал на призыв экс-чемпиона мира по боксу, а ныне мэра Киева. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм бывшего футболиста Динамо.
Читайте также Легенда Динамо ожидает суда в Чехии: экс-футболист признался, какое наказание ему грозит
Что Милевский ответил Кличко?
Экс-динамовец в социальных сетях поделился фотографией из одного из ресторанов Киева и заявил, что не покинет столицу Украины.
Из Киева не уеду,
– написал Милевский.
Милевский ответил Кличко / Фото из инстаграма экс-футболиста
Отметим, что Милевский выступал за Динамо с 2002 по 2013 год. Недавно экс-футболист во время шоу на ютуб-канале "Король твоего города" признался о чем больше всего жалеет в своей карьере.
"Я до сих пор вспоминаю об этом, что мог играть за Фиорентину, но меня тогда не отпустили. Я очень жалею, что не успел попасть в Серию А. Однако, я играл в Хорватии, в Сплите, полтора года провел на море", – рассказал Артем.
Кстати. Ранее мы рассказывали о том, чем занимается Милевский во время войны. Бывший футболист Динамо успел побывать в коме, поссориться и помирится с Александром Алиевым, а также встретиться с Кириллом Будановым.
Чем занимается Милевский?
Милевский, кроме Динамо, успел поиграть в других клубах. Он выступал в Турции, Венгрии, Румынии, Беларуси и Хорватии.
Последним клубом в карьере футболиста стал Минай из Закарпатья. В 2021 году Артем завершил карьеру.
Сейчас он проживает в столице и занимается ведением социальных сетей. Кроме того, Милевский выступает за местную команду Игнис с футбольной медиалиги.