Артем Мілевський відреагував на заклик ексчемпіона світу з боксу, а нині мера Києва. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм колишнього футболіста Динамо.
Що Мілевський відповів Кличку?
Ексдинамівець у соціальних мережах поділився світлиною з одного із ресторанів Києва та заявив, що не залишить столицю України.
З Києва не поїду,
– написав Мілевський.
Мілевський відповів Кличку / Фото з інстаграму ексфутболіста
Зазначимо, що Мілевський виступав за Динамо з 2002 по 2013 рік. Нещодавно ексфутболіст під час шоу на ютуб-каналі "Король твого міста" зізнався про що найбільше шкодує у своїй кар'єрі.
"Я досі згадую про це, що міг грати за Фіорентину, але мене тоді не відпустили. Я дуже шкодую, що не встиг потрапити до Серії А. Проте, я грав у Хорватії, в Спліті, півтора року провів на морі", – розповів Артем.
До речі. Раніше ми розповідали про те, чим займається Мілевський під час війни. Колишній футболіст Динамо встиг побувати у комі, посваритися та помирится з Олександром Алієвим, а також зустрітися з Кирилом Будановим.
Чим займається Мілевський?
Мілевський, окрім Динамо, встиг пограти в інших клубах. Він виступав у Туреччині, Угорщині, Румунії, Білорусі та Хорватії.
Останнім клубом у кар'єрі футболіста став Минай із Закарпаття. У 2021 році Артем завершив кар'єру.
Наразі він проживає у столиці та займається веденням соціальних мереж. Окрім того, Мілевський виступає за місцеву команду Ігніс з футбольної медіаліги.