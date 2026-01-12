Артем Мілевський відреагував на заклик ексчемпіона світу з боксу, а нині мера Києва. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм колишнього футболіста Динамо.

Читайте також Легенда Динамо очікує на суд у Чехії: ексфутболіст зізнався, яке покарання йому загрожує

Що Мілевський відповів Кличку?

Ексдинамівець у соціальних мережах поділився світлиною з одного із ресторанів Києва та заявив, що не залишить столицю України.

З Києва не поїду,

– написав Мілевський.

Мілевський відповів Кличку / Фото з інстаграму ексфутболіста

Зазначимо, що Мілевський виступав за Динамо з 2002 по 2013 рік. Нещодавно ексфутболіст під час шоу на ютуб-каналі "Король твого міста" зізнався про що найбільше шкодує у своїй кар'єрі.

"Я досі згадую про це, що міг грати за Фіорентину, але мене тоді не відпустили. Я дуже шкодую, що не встиг потрапити до Серії А. Проте, я грав у Хорватії, в Спліті, півтора року провів на морі", – розповів Артем.

До речі. Раніше ми розповідали про те, чим займається Мілевський під час війни. Колишній футболіст Динамо встиг побувати у комі, посваритися та помирится з Олександром Алієвим, а також зустрітися з Кирилом Будановим.

Чим займається Мілевський?