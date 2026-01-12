Милевский ответил Кличко на призыв покинуть Киев: что сказал экс-динамовец

В ночь на 9 января российская армия атаковала Киев сотнями шахедов, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Виталий Кличко призвал временно покинуть столицу Украины из-за проблем, вызванных обстрелом.

Артем Милевский отреагировал на призыв экс-чемпиона мира по боксу, а ныне мэра Киева. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм бывшего футболиста Динамо.

Что Милевский ответил Кличко?

Экс-динамовец в социальных сетях поделился фотографией из одного из ресторанов Киева и заявил, что не покинет столицу Украины.

Из Киева не уеду,

– написал Милевский.

Милевский ответил Кличко / Фото из инстаграма экс-футболиста

Отметим, что Милевский выступал за Динамо с 2002 по 2013 год. Недавно экс-футболист во время шоу на ютуб-канале "Король твоего города" признался о чем больше всего жалеет в своей карьере.

"Я до сих пор вспоминаю об этом, что мог играть за Фиорентину, но меня тогда не отпустили. Я очень жалею, что не успел попасть в Серию А. Однако, я играл в Хорватии, в Сплите, полтора года провел на море", – рассказал Артем.

Кстати. Ранее мы рассказывали о том, чем занимается Милевский во время войны. Бывший футболист Динамо успел побывать в коме, поссориться и помирится с Александром Алиевым, а также встретиться с Кириллом Будановым.

