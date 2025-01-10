Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут матча. Английская пресса оценила выступление украинского защитника в кубковом поединке, сообщает 24 канал со ссылкой на Liverpool Echo.

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Миколенко снова критикуют

Игра Виталия Миколенко в матче Кубка Англии против Питерсборо вызвала бурное обсуждение. Английские эксперты и аналитики отметили нестабильность украинского защитника "ирисок".

Ненадежно сыграл в первом тайме – ошибка Миколенко могла привести к пропущенному мячу. Однако смог собраться и в одном из эпизодов сделал великолепный блок во время удара соперника. В последние недели стал слишком нестабильным,

– поделились мнения журналисты.

В текущей кампании Виталий Миколенко сыграл в 19 матчах за Эвертон в официальных турнирах. За это время украинский защитник отметился одной результативной передачей.

Следующий матч "ириски" сыграют против Астон Виллы в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Игра запланирована на 15 января.