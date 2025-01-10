Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин матчу. Англійська преса оцінила виступ українського захисника у кубковому поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Liverpool Echo.

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Миколенка знову критикують

Гра Віталія Миколенка у матчі Кубка Англії проти Пітерсборо викликала бурхливе обговорення. Англійські експерти та аналітики зазначили нестабільність українського захисника "ірисок".

Ненадійно зіграв у першому таймі – помилка Миколенка могла призвести до пропущеного м'яча. Проте зміг зібратися і в одному з епізодів зробив чудовий блок під час удару суперника. В останні тижні став надто нестабільним,

– поділились думки журналісти.

У поточній кампанії Віталій Миколенко зіграв у 19 матчах за Евертон в офіційних турнірах. За цей час український захисник відзначився однією результативною передачею.

Наступний матч "іриски" зіграють проти Астон Вілли в межах 21 го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Гра запланована на 15 січня.