"Стал слишком нестабильным": Миколенко получил очередную порцию критики после матча Кубка Англии
В четверг, 9 января, состоялся матч между Эвертоном и Питерсборо в рамках третьего круга Кубка Англии сезона-2024/2025. "Ириски" одержали уверенную победу со счетом 2:0.
Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут матча. Английская пресса оценила выступление украинского защитника в кубковом поединке, сообщает 24 канал со ссылкой на Liverpool Echo.
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Миколенко снова критикуют
Игра Виталия Миколенко в матче Кубка Англии против Питерсборо вызвала бурное обсуждение. Английские эксперты и аналитики отметили нестабильность украинского защитника "ирисок".
Ненадежно сыграл в первом тайме – ошибка Миколенко могла привести к пропущенному мячу. Однако смог собраться и в одном из эпизодов сделал великолепный блок во время удара соперника. В последние недели стал слишком нестабильным,
– поделились мнения журналисты.
В текущей кампании Виталий Миколенко сыграл в 19 матчах за Эвертон в официальных турнирах. За это время украинский защитник отметился одной результативной передачей.
Следующий матч "ириски" сыграют против Астон Виллы в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Игра запланирована на 15 января.