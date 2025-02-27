В среду, 26 февраля, состоялся матч между Брентфордом и Эвертоном в рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

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СМИ оценили выступление Николенко

Матч против Брентфорда оказался сложным для Эвертона. "Ириски" пропустили гол в конце первого тайма. В составе "пчел" отличился Йоан Висса. Счет 1:0 держался почти до конца игры.

Однако Эвертон смог отыграться в последней трети матча. Героями противостояния стали Виталий Миколенко и Джек О'Браен. Украинец отдал ассиста на партнера и помог вырвать ничью.

Английские журналисты высоко оценили игру в исполнении Виталия Миколенко, сообщает 24 канал со ссылкой на издание Liverpool Echo.

Был лучшим среди всех защитников Эвертона, совмещал сильную игру в обороне и успешные действия в атаке. Часто оказывался на удачных позициях и делал множество передач. Единственный недостаток– его навесы летели прямо в руки голкипера соперника. Миколенко сумел найти свой момент и отдал результативную передачу во время забитого гола,

– пишет издание.

Отметим, что после прихода Дэвида Мойеса на пост главного тренера Эвертона, команда начала показывать хорошие результаты. "Ириски" имеют 4 победы, 3 ничья и 1 поражение.

Виталий Миколенко в текущей кампании сыграл в 27 матчах Эвертона в официальных турнирах. Украинский защитник "ирисок" имеет в своем активе две результативные передачи.