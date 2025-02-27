У середу, 26 лютого, відбувся матч між Брентфордом та Евертоном в межах 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Гра завершилась нічиєю з рахунком 1:1.

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ЗМІ оцінили виступ Миколенка

Матч проти Брентфорда видався складним для Евертона. "Іриски" пропустили гол наприкінці першого тайму. У складі "бджіл" відзначився Йоан Вісса. Рахунок 1:0 тримався майже до кінця гри.

Проте Евертон зміг відігратись в останній третині матчу. Героями протистояння стали Віталій Миколенко та Джек О'браєн. Українець віддав асист на партнера та допоміг вирвати нічию.

Англійські журналісти високо оцінили гру у виконанні Віталія Миколенка, повідомляє 24 канал із посиланням на видання Liverpool Echo.

Був найкращим серед усіх захисників Евертона, поєднував сильну гру в обороні та успішні дії в атаці. Часто опинявся на вдалих позиціях та робив багато передач. Єдиний недолік – його навіси летіли прямо в руки голкіпера суперника. Миколенко зумів знайти свій момент і віддав результативну передачу під час забитого голу,

– пише видання.

Зазначимо, що після приходу Девіда Мойєса на пост головного тренера Евертона, команда почала показувати хороші результати. "Іриски" мають 4 перемоги, 3 нічию та 1 поразку.

Віталій Миколенко у поточній кампанії зіграв у 27 матчах Евертона в офіційних турнірах. Український захисник "ірисок" має у своєму активі дві результативні передачі.