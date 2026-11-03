Шевченко и близко не стоит: Миколенко установил уникальный рекорд в Англии
Виталий Миколенко установил украинский рекорд в Английской Премьер-лиге. Футболист "Эвертона" теперь является единоличным лидером в этом престижном списке.
Вечером 2 ноября Миколенко сыграл против Ньюкасла (1:0) в 9-м туре АПЛ. После победы над "сороками" Виталий обогнал Александра Зинченко по одному из показателей, пишет 24 Канал.
Какой рекорд установил Миколенко
Виталий провел 151-й матч. Теперь среди украинцев он лидирует по количеству сыгранных матчей в элитном дивизионе чемпионата Англии.
Рейтинг украинских футболистов по количеству матчей в АПЛ:
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 151 матч;
- Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал, Ноттингем Форест) – 150 матчей;
- Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 102 матча;
- Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон) – 81 матч;
- Илья Забарный (Борнмут) – 78 матчей;
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66 матчей;
- Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 59 матчей;
- Михаил Мудрик (Челси, Тоттенхэм) – 54 матча;
- Андрей Шевченко (Челси) – 48 матчей;
- Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27 матчей.
Отметим, что Виталий уже не впервые в сезоне 2026/27 попадает в престижный список футболистов. В августе болельщики сборной Украины включили его в символический состав национальной команды за последние 35 лет.
Как складывается сезон для Миколенко
Виталий принял участие в 11 официальных матчах Эвертона в этом сезоне, в которых отметился одной голевой передачей.
Вместе с украинцем "ириски" на данный момент пробились в четвертьфинал Кубка Английской лиги, а также занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ.