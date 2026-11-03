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Шевченко і близько не стоїть: Миколенко встановив унікальний рекорд в Англії

Олександр Щербатих
Віталій Миколенко

Віталій Миколенко / Фото Getty Images

Віталій Миколенко встановив український рекорд в Англійській Прем’єр-лізі. Футболіст Евертона тепер одноосібний лідер у престижному списку.

 
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Ввечері 2 листопада Миколенко зіграв проти Ньюкасла (1:0) у 9-му турі АПЛ. Після перемоги над "сороками" Віталій обійшов Олександра Зінченка за одним із показників, пише 24 Канал.

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Який рекорд встановив Миколенко

Віталій провів 151-й поєдинок. Тепер серед українців він лідер за кількістю проведених матчів в елітному дивізіоні чемпіонату Англії.

Рейтинг українських футболістів за кількістю матчів в АПЛ:

  1. Віталій Миколенко (Евертон) – 151 матч;
  2. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал, Ноттінгем Форест) – 150 матчів;
  3. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 102 матчі;
  4. Олег Лужний (Арсенал, Вулвергемптон) – 81 матч;
  5. Ілля Забарний (Борнмут) – 78 матчів;
  6. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 66 матчів;
  7. Сергій Ребров (Тоттенгем) – 59 матчів;
  8. Михайло Мудрик (Челсі, Тоттенгем) – 54 матчі;
  9. Андрій Шевченко (Челсі) – 48 матчів;
  10. Андрій Воронін (Ліверпуль) – 27 матчів.

Зазначимо, що Віталій уже не вперше у кампанії 2026/27 потрапляє до престижного переліку футболістів. У серпні вболівальники збірної України включили його до символічного складу національної команди за минулі 35 років.

Як складається сезон для Миколенка

Віталій взяв участь в 11 офіційних матчах Евертона цього сезону, у яких відзначився одним асистом.

Разом з українцем "іриски" наразі пробились до чвертьфіналу Кубка англійської ліги, а також посідають 7-ме місце у турнірній таблиці АПЛ.

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