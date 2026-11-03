Шевченко и близко не стоит: Миколенко установил уникальный рекорд в Англии

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Вечером 2 ноября Миколенко сыграл против Ньюкасла (1:0) в 9-м туре АПЛ. После победы над "сороками" Виталий обогнал Александра Зинченко по одному из показателей, пишет 24 Канал.

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Какой рекорд установил Миколенко

Виталий провел 151-й матч. Теперь среди украинцев он лидирует по количеству сыгранных матчей в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Рейтинг украинских футболистов по количеству матчей в АПЛ:

Виталий Миколенко (Эвертон) – 151 матч; Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал, Ноттингем Форест) – 150 матчей; Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 102 матча; Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон) – 81 матч; Илья Забарный (Борнмут) – 78 матчей; Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66 матчей; Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 59 матчей; Михаил Мудрик (Челси, Тоттенхэм) – 54 матча; Андрей Шевченко (Челси) – 48 матчей; Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27 матчей.

Отметим, что Виталий уже не впервые в сезоне 2026/27 попадает в престижный список футболистов. В августе болельщики сборной Украины включили его в символический состав национальной команды за последние 35 лет.

Как складывается сезон для Миколенко

Виталий принял участие в 11 официальных матчах Эвертона в этом сезоне, в которых отметился одной голевой передачей.

Вместе с украинцем "ириски" на данный момент пробились в четвертьфинал Кубка Английской лиги, а также занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ.