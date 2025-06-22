На войне против России погиб футбольный тренер Виталий Ванкевич

Украинские воины непрерывно стоят на защите родной страны. Каждый день на фронте погибает цвет нации, который должен был бы творить будущее Родины.

Украинское спортивное сообщество постигла печальная весть. На войне против России погиб Виталий Ванкевич с позывным "Физрук", сообщает 24 канал со ссылкой на Львовскую ассоциацию футбола.

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Что известно о Виталии Ванкевиче

Виталий Ванкевич в гражданской жизни был футбольным тренером, ассистентом арбитров и футзалистом. Воин присоединился к Вооруженным силам Украины в ноябре 2013 года в возрасте 18 лет.

Ванкевич тогда проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Даниила Галицкого. В 2014 году "Физрук" участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Во время полномасштабного вторжения Виталий был старшим стрелком, командиром разведывательного взвода в 45-й отдельной артиллерийской бригаде. На момент гибели Ванкевичу было 30 лет.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и тем, кто знал Виталия Ванкевича. Вечная слава и память Герою Украины!

Ранее сообщалось, что президент футзального клуба Ревера 1908 из Ивано-Франковска Николай Худевич погиб на войне против России.