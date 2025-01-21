19-летний защитник перешел к действующему чемпиону АПЛ из бразильского Палмейраса. Он подписал соглашение до 30 июня 2029 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Манчестер Сити.

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Акцент на обороне

Стороны не объявляют сумму трансфера. По инсайдерской информации, она достигает около 35-40 миллионов евро.

Бразилец будет выступать за "горожан" под 22 номером. Он заявил, что счастлив из-за возможности поработать под руководством Пепа Гвардиолы. Также Рейс выразил уверенность, что сможет прогрессировать в новой команде, где ему помогут земляки Эдерсон и Савиньо.

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Справка. Витор Рейс воспитанник Палмейраса. Он провел за родной клуб 22 матча, в которых забил 2 гола.

Напомним, что 20 января Манчестер Сити объявил о еще одном трансфере центрального защитника. "Горожане" заплатили 40 миллионов евро французскому Лансу за узбекского футболиста Абдукодира Хусанова.