19-річний захисник перейшов до чинного чемпіона АПЛ із бразильського Палмейраса. Він підписав угоду до 30 червня 2029 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Акцент на обороні

Сторони не оголошують суму трансферу. За інсайдерською інформацією, вона сягає близько 35-40 мільйонів євро.

Бразилець буде виступати за "містян" під 22 номером. Він заявив, що щасливий через можливість попрацювати під керівництвом Пепа Гвардіоли. Також Рейс висловив упевненість, що зможе прогресувати в новій команді, де йому допоможуть земляки Едерсон і Савінью.

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Довідка. Вітор Рейс вихованець Палмейраса. Він провів за рідний клуб 22 матчі, у яких забив 2 голи.

Нагадаємо, що 20 січня Манчестер Сіті оголосив про ще один трансфер центрального захисника. "Містяни" заплатили 40 мільйонів євро французькому Лансу за узбецького футболіста Абдукодіра Хусанова.