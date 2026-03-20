Сбежавшего в Беларусь украинского тренера лишили звания: досталось и его жене

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин неожиданно уехал в Беларусь. Он воспользовался законом, который разрешает выезд лицам старше 60 лет.

Бывший тренер Лаврухин лишен звания "Заслуженный тренер Украины". Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины в ответе на запрос "Чемпиона", решение связано с переездом Лаврухина в Беларусь.

Что известно о лишении звания у Лаврухина?

Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что Вячеслав и Ирина Лаврухины потеряли звание "Заслуженный тренер Украины" после переезда в страну-агрессор.

Согласно ходатайству общественной организации "Украинская федерация гимнастики", приказом Минмолодьспорта от 18 марта 2026 года № 1555 Вячеслав Лаврухин был лишен звания.

На следующий день, 19 марта 2026 года № 1590, аналогичное решение принято в отношении Ирины Лаврухиной.

