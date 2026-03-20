Сбежавшего в Беларусь украинского тренера лишили звания: досталось и его жене
- Вячеслав и Ирина Лаврухины потеряли звание "Заслуженный тренер Украины" из-за переезда в Беларусь.
- Вице-президент федерации Стелла Захарова назвала переезд "мерзким поступком", а Владислав Гераскевич раскритиковал ее заявления как попытку переложить ответственность.
Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин неожиданно уехал в Беларусь. Он воспользовался законом, который разрешает выезд лицам старше 60 лет.
Бывший тренер Лаврухин лишен звания "Заслуженный тренер Украины". Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины в ответе на запрос "Чемпиона", решение связано с переездом Лаврухина в Беларусь.
Что известно о лишении звания у Лаврухина?
Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что Вячеслав и Ирина Лаврухины потеряли звание "Заслуженный тренер Украины" после переезда в страну-агрессор.
Согласно ходатайству общественной организации "Украинская федерация гимнастики", приказом Минмолодьспорта от 18 марта 2026 года № 1555 Вячеслав Лаврухин был лишен звания.
На следующий день, 19 марта 2026 года № 1590, аналогичное решение принято в отношении Ирины Лаврухиной.
Какова реакция на ситуацию с Лаврухиным?
- Вице-президент федерации Стелла Захарова назвала переезд тренера "мерзким поступком" и отметила, что организация сделала все возможное, чтобы удержать его в должности. В то же время она отметила, что федерация фактически не имеет механизмов наказания для тренеров в таких случаях.
Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич резко раскритиковал на своей странице в инстаграм, заявления Захаровой, поставив под сомнение их логику. Он подчеркнул, что некоторые высказывания чиновницы выглядят как попытка переложить ответственность или эмоционально атаковать оппонентов, а также отметил, что этот случай иллюстрирует проблему остатков пророссийских настроений в части украинского спорта.