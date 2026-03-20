Колишній тренер Лаврухін позбавлений звання "Заслужений тренер України". Як повідомило Міністерство молоді та спорту України у відповіді на запит "Чемпіона", рішення пов'язане з переїздом Лаврухіна до Білорусі.
Дивіться також Відомий тренер зі спортивної гімнастики зрадив Україну та подався до країни-агресора
Що відомо про позбавлення звання у Лаврухіна?
Міністерство молоді та спорту України повідомило, що В'ячеслав та Ірина Лаврухіни втратили звання "Заслужений тренер України" після переїзду до країни-агресора.
Відповідно до клопотання громадської організації "Українська федерація гімнастики", наказом Мінмолодьспорту від 18 березня 2026 року № 1555 В'ячеслава Лаврухіна було позбавлено звання.
Наступного дня, 19 березня 2026 року № 1590, аналогічне рішення прийнято щодо Ірини Лаврухіної.
Яка реакція на ситуацію з Лаврухіним?
- Віцепрезидентка федерації Стелла Захарова назвала переїзд тренера "мерзенним вчинком" та зазначила, що організація зробила все можливе, щоб утримати його на посаді. Водночас вона наголосила, що федерація фактично не має механізмів покарання для тренерів у таких випадках.
Лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич різко розкритикував на своїй сторінці в інстаграм, заяви Захарової, поставивши під сумнів їхню логіку. Він підкреслив, що деякі вислови чиновниці виглядають як спроба перекласти відповідальність або емоційно атакувати опонентів, а також зазначив, що цей випадок ілюструє проблему залишків проросійських настроїв у частині українського спорту.