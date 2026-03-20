Колишній тренер Лаврухін позбавлений звання "Заслужений тренер України". Як повідомило Міністерство молоді та спорту України у відповіді на запит "Чемпіона", рішення пов'язане з переїздом Лаврухіна до Білорусі.

Дивіться також Відомий тренер зі спортивної гімнастики зрадив Україну та подався до країни-агресора

Що відомо про позбавлення звання у Лаврухіна?

Міністерство молоді та спорту України повідомило, що В'ячеслав та Ірина Лаврухіни втратили звання "Заслужений тренер України" після переїзду до країни-агресора.

Відповідно до клопотання громадської організації "Українська федерація гімнастики", наказом Мінмолодьспорту від 18 березня 2026 року № 1555 В'ячеслава Лаврухіна було позбавлено звання.

Наступного дня, 19 березня 2026 року № 1590, аналогічне рішення прийнято щодо Ірини Лаврухіної.

Яка реакція на ситуацію з Лаврухіним?