Известный тренер по спортивной гимнастике предал Украину и отправился в страну-агрессор
- Вячеслав Лаврухин, старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике, внезапно уехал в Беларусь, воспользовавшись отсутствием преград для выезда за границу для лиц старше 60 лет.
- Президент Федерации гимнастики Стелла Захарова осудила его действия, отметив, что в Украине тренеры получают низкие зарплаты, что может побудить их искать лучшие условия за рубежом.
Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин оказался беглецом. Коуч воспользовался разрешением выезжать за пределы государства, чтобы перебраться в Беларусь –страну, которая способствовала российской агрессии.
Побег Лаврухина состоялся во время сезона зимних праздников, а узнали об этом в Федерации гимнастики только сейчас. Об измене со стороны известного наставника рассказала президент организации Стелла Захарова в комментарии "Чемпиону".
Как старший тренер сборной сбежал из Украины?
По словам Захаровой, 62-летний Лаврухин внезапно перестал выходить на связь, игнорировал любые сообщения и попытки связаться, а потом оказалось, что он уже в Беларуси.
Федерация делала все возможное и невозможное, чтобы его рекомендовать на эту должность и ни в коем случае не потерять одного из ведущих тренеров и дать ему возможность работать. Но Лаврухин поехал в страну-агрессора, и я осуждаю это. Такого вообще не должно быть, ему должна быть закрыта дорога в Украину пожизненно. Это мерзкий поступок. Это его решение, он нас не информировал, просто пропал,
– пожаловалась президент федерации.
Поскольку Лаврухину уже более 60 лет, преград для его выезда за границу не было, закон это позволяет. Захарова подчеркивает, что все происходило "в режиме инкогнито", и призывает не обвинять федерацию или министерство молодежи или спорта, ведь о пересечении границы тренером-предателем никто не мог знать.
При этом Захарова признала, что в Украине наставники получают мизерно малые зарплаты, что и побуждает их искать судьбы в других местах.
У нас не созданы условия, в которых было бы комфортно работать тренерам, с достойной зарплатой. А если есть тренер, который хочет приносить результаты, но сидит на зарплате в 20 тысяч, то извините. Когда ему предложили 5 тысяч евро, то кем он должен быть? Мы сталкиваемся сейчас с проблемой, что скоро будет некому работать,
– сетует Захарова.
Если в случае со сменой спортсменом гражданства федерация имеет влияние и может воспользоваться правом на год запретить ему выступления за новую страну, то с тренерами такой возможности нет.
Чем известен Вячеслав Лаврухин?
- По данным NV, самое большое достижение тренера – работа с известным гимнастом Игорем Радивиловым, многократным призером чемпионатов Европы и мира, а также олимпийским медалистом.
- Лаврухин с 2011 года носит звание заслуженного тренера Украины, признавался лучшим тренером месяца Национальным олимпийским комитетом.