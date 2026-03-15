Відомий тренер зі спортивної гімнастики зрадив Україну і подався до країни-агресора
- В'ячеслав Лаврухін, старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики, раптово виїхав до Білорусі, скориставшись відсутністю перепон для виїзду за кордон для осіб старше 60 років.
- Президентка Федерації гімнастики Стелла Захарова засудила його дії, зазначивши, що в Україні тренери отримують низькі зарплати, що може спонукати їх шукати кращі умови за кордоном.
Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін виявився втікачем. Коуч скористався дозволом виїжджати за межі держави, щоб перебратися до Білорусі – країни, яка сприяла російській агресії.
Втеча Лаврухіна відбулася під час сезону зимових свят, а дізналися про це у Федерації гімнастики лише зараз. Про зраду з боку відомого наставника розповіла президентка організації Стелла Захарова в коментарі "Чемпіону".
Як старший тренер збірної втік з України?
За словами Захарової, 62-річний Лаврухін раптово перестав виходити на зв'язок, ігнорував будь-які повідомлення та спроби сконтактувати, а потім виявилося, що він вже у Білорусі.
Федерація робила все можливе і неможливе, щоб його рекомендувати на цю посаду і в жодному разі не втратити одного з провідних тренерів та дати йому можливість працювати. Але Лаврухін поїхав у країну-агресорку, і я засуджую це. Такого взагалі не має бути, йому має бути закрита дорога в Україну пожиттєво. Це мерзенний вчинок. Це його рішення, він нас не інформував, просто пропав,
– поскаржилася президентка федерації.
Оскільки Лаврухіну вже більше 60 років, перепон для його виїзду за кордон не було, закон це дозволяє. Захарова підкреслює, що усе відбувалося "у режимі інкогніто", і закликає не звинувачувати федерацію чи міністерство молоді чи спорту, адже про перетин кордону тренером-зрадником ніхто не міг знати.
При цьому Захарова визнала, що в Україні наставники отримують мізерно малі зарплати, що й спонукає їх шукати долі деінде.
В нас не створені умови, в яких було б комфортно працювати тренерам, з гідною зарплатою. А якщо є тренер, який хоче приносити результати, але сидить на зарплаті у 20 тисяч, то вибачте. Коли йому запропонували 5 тисяч євро, то ким він має бути? Ми зіштовхуємося зараз із проблемою, що скоро буде нікому працювати,
– нарікає Захарова.
Якщо у випадку зі зміною спортсменом громадянства федерація має вплив і може скористатися правом на рік заборонити йому виступи за нову країну, то з тренерами такої можливості немає.
Чим відомий В'ячеслав Лаврухін?
- За даними NV, найбільше досягнення тренера – робота з відомим гімнастом Ігорем Радівіловим, багаторазовим призером чемпіонатів Європи і світу, а також олімпійським медалістом.
- Лаврухін з 2011 року носить звання заслуженого тренера України, визнавався найкращим тренером місяця Національним олімпійським комітетом.