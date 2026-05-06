Первый в истории: сын Суркиса установил уникальный рекорд за Динамо
- Вячеслав Суркис стал первым игроком Национальной лиги U-19, который провел 100 матчей, побив рекорд Станислава Пруса.
- Суркис дебютировал за основной состав Динамо в Премьер-лиге, выйдя на замену против Эпицентра, но не смог проявить себя из-за отсутствия ударов по его воротам.
В 26-м туре Национальной лиги U-19 юношеская команда Динамо одержала победу над Шахтером со счетом 4:1. Матч оказался особенным для вратаря киевского клуба Вячеслава Суркиса.
20-летний голкипер провел свой 100-й матч в чемпионате Украины U-19. Этим он установил новый рекорд, о чем сообщает официальный сайт клуба.
Какой рекорд установил Суркис?
Вратарь начал выступления в турнире в сезоне 2022/2023 на правах аренды за Зарю, дебютировав 24 августа 2022 года в игре против Ворсклы, где провел 19 матчей.
После возвращения в Динамо U-19 он стал основным вратарем и добавил в свой актив еще 81 игру.
Этот юбилейный матч сделал его первым игроком в истории Национальной лиги U-19, который преодолел отметку в 100 матчей. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику Станиславу Прусу – 86 поединков.
Прогресс Суркиса замечает и тренерский штаб первой команды: он регулярно тренируется с основным составом Динамо и уже дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в домашнем матче 18-го тура против Эпицентра.
По данным сайта УПЛ, пока топ-5 игроков по количеству матчей в чемпионате Украины U-19 выглядит так:
1. Вячеслав Суркис (Заря, Динамо) – 100
2. Алексей Пличко (Металлист 1925, Днепр-1, Кривбасс) – 97
3 – 4. Святослав Матяш (Кривбасс) – 96
3 – 4. Виктор Тригуб (Колос) – 96
5. Орест Лепский (Верес, ЛНЗ) – 93
Как прокомментировали дебют Суркиса за основу Динамо?
Журналист Владимир Зверов считает, что 20-летний голкипер Суркис пока не готов полностью заменить основного вратаря Динамо Руслана Нещерета.
Однозначно, что Руслан Нещерет – основной вратарь киевского Динамо. Однозначно, что Нещерет – вратарь куда большей квалификации на данном этапе. И Суркису еще надо очень много работать для того, чтобы вот этот аванс оправдать,
– сказал Зверев.
В своем выпуске на ютуб-канале "ПроФутбол", он также подчеркнул, что молодой вратарь еще не получил шанса показать свои способности на высоком уровне, поскольку в матче против Эпицентра по его воротам не было ни одного опасного удара.
Опять же, к ребенку такого известного, тем более в футбольных кругах человека как Григорий Суркис, всегда будет огромное внимание. И что бы он там не сделал, честно, я ждал каких-то ударов по воротам Суркиса для того, чтобы он проявил себя как-то, приобрел уверенность еще в этом матче,
– отметил журналист.
Что известно о дебюте Суркиса за основную команду?
Вячеслав Суркис является сыном Григория Суркиса и племянником Игоря Суркиса, который сейчас возглавляет Динамо.
В свой 20-й день рождения он дебютировал в составе основной команды, назвав выход на поле "лучшим подарком" и осуществлением детской мечты.
Голкипер вышел на 81-й минуте встречи, заменив Руслана Нещерета, когда счет уже составлял 4:0. Вячеслав отметил, что узнал о замене примерно за 10 – 15 минут до выхода на поле. За время своего пребывания на поле он не пропустил голов, хотя сам признался, что соперник ни разу не нанес удар в створ его ворот.
В этом матче также играл защитник Кристиан Биловар, который является зятем Игоря Суркиса.
До этого момента Суркис неоднократно попадал в заявку основной команды, но всегда оставался на скамейке запасных.