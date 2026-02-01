Одним из городов, который часто находится под ударом, является Никополь. Накануне в результате очередного его обстрела погиб местный футболист Влад Стрельчук, сообщила Ассоциация футбола Днепропетровской области.

Что известно о гибели Влада Стрельчука?

Трагическое событие произошло 31 января. Россияне атаковали Никопольский район различными видами вооружения, в результате чего, к сожалению, не обошлось без жертв.

Влад был игроком футбольного клуба Никополь. Его жизнь оборвалась в 31 год.

В течение карьеры он играл за областные, городские и районные команды, В связи со смертью Стрельчука, 4 тур чемпионата Никопольского района, который должен был состояться 1 февраля, был перенесен.

Его знали как светлого и позитивного человека. АФДО выражает искренние соболезнования семье, близким и футбольной общественности Никопольщины. Светлая память,

– говорится в заметке.

Что известно об обстреле Никопольщины 31 января?

По данным Суспільного, из-за обстрела района также были ранены семь человек. 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, а остальные находятся на амбулаторном лечении.

Никопольщину атаковали артиллерией и FPV-дронами. Под ударом оказался Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

Как сообщили в Полиции Днепропетровской области, войска России прицельно ударили по одной из центральных улиц Никополя из артиллерии. В эпицентре взрыва оказались люди, которые находились вблизи местного магазина.

Напомним, что накануне также оборвалась жизнь бывшего футболиста Металлиста Юрия Чонки. Ему было всего 34 года.