Одним з міст, яке часто перебуває під ударом, є Нікополь. Напередодні внаслідок чергового його обстрілу загинув місцевий футболіст Влад Стрельчук, повідомила Асоціація футболу Дніпропетровської області.

Що відомо про загибель Влада Стрельчука?

Трагічна подія сталась 31 січня. Росіяни атакували Нікопольський район різними видами озброєння, внаслідок чого, на жаль, не обійшлось без жертв.

Влад був гравцем футбольного клубу Нікополь. Його життя обірвалось у 31 рік.

Протягом кар'єри він грав за обласні, міські та районні команди, У зв’язку зі смертю Стрельчука, 4 тур чемпіонату Нікопольського району, який мав відбутися 1 лютого, було перенесено.

Його знали як світлу та позитивну людину. АФДО висловлює щирі співчуття родині, близьким та футбольній спільноті Нікопольщини. Світла пам’ять,

– йдеться в дописі.

Що відомо про обстріл Нікопольщини 31 січня?

За даними Суспільного, через обстріл району також були поранені семеро людей. 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості, а решта перебуває на амбулаторному лікуванні.

Нікопольщину атакували артилерією та FPV-дронами. Під ударом опинився Нікополь, а також Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Як повідомили в Поліції Дніпропетровської області, війська Росії прицільно вдарили по одній з центральних вулиць Нікополя з артилерії. В епіцентрі вибуху опинились люди, які перебували поблизу місцевого магазину.

Нагадаємо, що напередодні також обірвалось життя колишнього футболіста Металіста Юрія Чонки. Йому було лише 34 роки.