9-летняя украинка получила признание от легендарного экстренера сестер Уильямс
- Рик Маччи высказался о 9-летней украинке Владе Гранчар, предсказывая, что она станет номером один в будущем.
- Маччи подчеркнул ее непревзойденную рабочую этику и другие качества, которые делают ее выдающейся теннисисткой.
Рик Маччи высказался тренирует 9-летнюю украинку Владу Гранчар. Легенда тенниса одобрительно высказался насчет своей маленькой подопечной.
Именитый тренер предсказывает большое будущее юной украинке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на CNN.
Читайте также Будет играть в теннис, пока я буду заниматься финансами, – Монфис о Свитолине и своих будущих планах
Что сказал Маччи о Гранчар?
Легендарный тренер отметил, что Гранчар будет номером один в будущем, а также назвал ее главные качества.
Я вижу, как она устроена и построена, и имеет непревзойденную рабочую этику. Все остальные качества также. И все это в одном флаконе. Этот маленький ребенок отвечает всем требованиям,
– сказал тренер.
Также он признался, что со времен работы с сестрами Уильямс ему множество раз говорили о детях, которые имеют большой потенциал стать звездами в теннисе. Однако больше всего его поразила Влада.
Что известно о Владе Гранчар?
Известно, что подписчик tennis.com Питер Бюдо помог юной Гранчар попасть на тренировку к легендарному Маччи, который в конце концов разглядел талант украинки.
Позже Рик пригласил девочку тренироваться в собственной академии, которую открыл в 1985 году.
Впоследствии Маччи предложил семье Гранчар стать ее личным тренером.