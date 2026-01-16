9-летняя украинка получила признание от легендарного экстренера сестер Уильямс

Рик Маччи высказался тренирует 9-летнюю украинку Владу Гранчар. Легенда тенниса одобрительно высказался насчет своей маленькой подопечной.

Именитый тренер предсказывает большое будущее юной украинке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на CNN.

Что сказал Маччи о Гранчар?

Легендарный тренер отметил, что Гранчар будет номером один в будущем, а также назвал ее главные качества.

Я вижу, как она устроена и построена, и имеет непревзойденную рабочую этику. Все остальные качества также. И все это в одном флаконе. Этот маленький ребенок отвечает всем требованиям,

– сказал тренер.

Также он признался, что со времен работы с сестрами Уильямс ему множество раз говорили о детях, которые имеют большой потенциал стать звездами в теннисе. Однако больше всего его поразила Влада.

Что известно о Владе Гранчар?