ВСУ ликвидировали на фронте мастера спорта по лыжным гонкам

Силы обороны Украины ликвидировали Владимира Барачевского, который имел звание мастера спорта по лыжным гонкам. В октябре 2025 года он подписал контракт с армией России.

Бывшие спортсмены продолжают оказываться среди участников войны против Украины. Одного из них ВСУ ликвидировали 5 марта, сообщает "Главком".

Что известно о бывшем лыжнике?

Защитники Украины уничтожили 58-летнего российского оккупанта Владимира Барачевского, который ранее имел успехи в лыжных гонках.

В 1987 году он становился серебряным призером всесоюзных соревнований.

Барачевский выполнил норматив мастера спорта и был победителем и призером различных спортивных соревнований. Впоследствии он присоединился к российской армии и отправился воевать против Украины.

Участие российских спортсменов в войне против Украины

Это не первый случай, когда среди потерь российской армии оказываются бывшие спортсмены.

С начала полномасштабного вторжения немало представителей российского спорта добровольно или по контракту вступили в армию и участвовали в боевых действиях против Украины.

В феврале ВСУ ликвидировали российского кикбоксера Кирилла Богаевского, который служил медиком и погиб в Запорожье.