Колишні спортсмени продовжують опинятися серед учасників війни проти України. Одного із них ЗСУ ліквідували 5 березня, повідомляє "Главком".

Що відомо про колишнього лижника?

Захисники України знищили 58-річного російського окупанта Володимира Барачевського, який раніше мав успіхи у лижних перегонах.

У 1987 році він ставав срібним призером всесоюзних змагань.

Барачевський виконав норматив майстра спорту та був переможцем і призером різних спортивних змагань. Згодом він долучився до російської армії та вирушив воювати проти України.

Участь російських спортсменів у війні проти України

Це не перший випадок, коли серед втрат російської армії опиняються колишні спортсмени.

З початку повномасштабного вторгнення чимало представників російського спорту добровільно або за контрактом вступили до війська і брали участь у бойових діях проти України.

У лютому ЗСУ ліквідували російського кікбоксера Кирила Богаєвського, який служив медиком і загинув на Запоріжжі.